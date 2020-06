Steve Kerr a-t-il retourné sa veste sur les tirs à 3 points ?

Comme on dit, il n'y a que les cons qui ne changent pas d'avis. S'il n'a pas poussé le délire aussi loin que Mike D'Antoni, Steve Kerr incarne malgré lui le changement d'ère et de style de jeu en NBA, grâce à son travail pour faire des Golden State Warriors une petite dynastie.

Les trois titres en cinq ans glanés par les Californiens sont en partie dus à l'accent mis par Kerr sur le shoot à 3 points. Et si on vous disait que l'ancien sniper des Chicago Bulls n'était pas le plus ardent défenseur de ce style avant de prendre en main les Warriors ?

En 2013, donc un an avant de se voir confier la destinée de la franchise après le départ de Mark Jackson, Steve Kerr n'avait pas semblé particulièrement emballé par le début d'orgies à 3 points qu'il voyait poindre dans la ligue. Sur le plateau de TNT, au côté d'Ernie Johnson, il avait ainsi déclaré :

"La NBA manque de joueurs capables de jouer au poste bas. C'est tellement différent de l'époque où la ligue était dominée par les big men... Aujourd'hui, il n'y en a quasiment plus.

On voit trop d'équipes balancer des tirs à 3 points de partout. Je trouve que c'est mauvais pour le jeu", expliquait Steve Kerr.

On est bien d'accord, Steve Kerr n'a jamais prôné l'arrosage automatique à 3 points. Il s'est appuyé sur des joueurs comme Stephen Curry et Klay Thompson, capable de marquer d'à peu près n'importe quelle position dans le camp adverse. Mais c'est amusant de constater que le coach d'une équipe qui a bâti son succès, entre autres, sur le shoot extérieur, avait initialement un a priori négatif sur le basket sans vrai big man et orienté vers les bombinettes from downtown.

Peut-être avait-il déjà prévu qu'une équipe comme les Houston Rockets pousserait le concept jusqu'à l'extrême...