Pendant des années, Steve Nash et Kobe Bryant ont été des rivaux au sein de la Conférence Ouest. On pense notamment aux nombreuses batailles entre les Phoenix Suns et les Los Angeles Lakers. Mais en 2012, l'ancien meneur de jeu a pris la direction de la franchise californienne. Ainsi, il a évolué pendant deux ans avec le Black Mamba. L'occasion pour le vétéran de 46 ans de découvrir Bryant sous un jour différent.

"Partager le vestiaire avec lui à la fin de nos carrières, c'était une manière d'ouvrir les yeux sur lui en un sens... J'ai toujours pensé à lui comme un compétiteur. Je pensais que la compétition était prédominante dans sa vie.

Mais quand je suis arrivé aux Lakers, j'ai surtout vu l'admiration des jeunes pour lui. Et j'ai ouvert les yeux car je ne l'avais jamais vu avec cette perspective.

Mais c'est exactement de cette façon que je voyais Michael Jordan quand je suis arrivé dans cette ligue", a confié Steve Nash pour le podcast All The Smoke.

Pour toute une génération, Kobe Bryant était effectivement le modèle à suivre. Comme Michael Jordan l'avait été pour celle du #24 et de Steve Nash. Et même si l'association des deux hommes aura été un échec aux Lakers, elle aura donc été utile pour qu'ils apprennent à se connaître.