Steven Adams aux Pelicans, George Hill et encore des picks pour OKC

UPDATE : L'échange autour de JRue Holiday, annoncé en début de semaine, s'est finalement transformé en deal à quatre équipes, selon Adrian Wojnarowski. Outre l'arrivée d'Holiday aux Milwaukee Bucks, on avait donc appris cette nuit que Steven Adams rejoignait les New Orleans Pelicans. Mais ce n'est pas tout. George Hill et Darius Miller débarquent au Oklahoma City Thunder. Et bien évidemment, OKC récupère donc des tours de draft. Encore...

Le Thunder reçoit en effet le premier tour 2023 de Denver (protégé), le deuxième tour 2023 de Charlotte et le deuxième tour 2024 des Wizards. Ce qui commence à faire une collection impressionnante.

As part of four-team Steven Adams trade, Thunder also receive George Hill, Darius Miller, 2023 Denver protected first-round pick and second-round picks in 2023 (via Charlotte) and 2024 (via Washington), sources tell ESPN. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) November 21, 2020

A noter que le meneur Eric Bledsoe, contrairement à George Hill arrivé en même temps que lui dans le trade initial, reste aux Pelicans.

21 novembre, 08h45 : On se doutait que Steven Adams serait le prochain à "tomber" du côté d'Oklahoma City. Alors que le Thunder s'est à nouveau lancé dans un énorme ménage d'intersaison, le Néo-Zélandais était le dernier vestige des belles heures de la franchise. Adams a été inclus vendredi dans le trade de Jrue Holiday, où trois équipes sont désormais impliquées.

L'essentiel à retenir : Steven Adams rejoint les New Orleans Pelicans. En échange, le Thunder récupère... - roulement de tambour, méga surprise imminente... - des picks de Draft.

Sam Presti continue donc sa collection, avec désormais dans sa besace un 1er tour 2023 (protégé s'il est dans la loterie) qu'avait récupéré les Pelicans au moment du trade de RJ Hampton à Denver le soir de la Draft. Deux 2e tours de Draft ont également été inclus dans la transaction selon Adrian Wojnarowski d'ESPN.

Jrue Holiday à Milwaukee : Giannis tient son nouveau meneur

Le deal n'est pas officiel vu son ampleur et les détails qu'il reste à finaliser, mais il serait surprenant que les choses capotent. Il ne s'agit pas d'une situation aussi complexe que celle qui a mené au fail entre Bogdan Bogdanovic, les Milwaukee Bucks et les Sacramento Kings.

Dans l'hypothèse où Steven Adams rejoint bien New Orleans, le move est très intéressant pour les Pelicans. Adams apporte de l'expérience et de la combativité au secteur intérieur de Stan Van Gundy, qui comprenait surtout jusque-là deux très jeunes joueurs : Zion Williamson et Jaxson Hayes.

Pour rappel, le trade de base, annoncé en début de semaine, était axé autour du départ de Jrue Holiday vers Milwaukee, en échange d'Eric Bledsoe, George Hill, trois picks du 1er tour et deux futures possibilités d'échanges de picks.

Steven Adams était au Thunder depuis 2012 et son arrivée via la Draft, en 12e position. Le pick avait été acquis par OKC dans le désormais tristement célèbre - pour le Thunder en tout cas - trade de James Harden vers Houston.