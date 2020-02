La « Hype » autour de Zion Williamson était belle et bien justifiée.

Présentée comme un phénomène depuis le lycée, le premier choix de la draft 2019 confirme à chacune de ses sorties qu’il a l’étoffe pour devenir un très grand joueur en NBA. Si ses Pelicans ont perdu hier, 118-123 contre le Thunder, le rookie a une nouvelle fois fait sensation en marquant 32 points. Il a déjà battu son propre record personnel qu’il venait d’établir au match précédent (31 pts). Zion monte clairement en puissance.

Et il inscrit déjà son nom dans les annales NBA. Il est devenu le premier rookie depuis Michael Jordan à marquer 20 points ou plus lors de 8 de ses 10 premières rencontres en pro. Il est aussi le plus jeune joueur de l’Histoire (19 ans) à enchaîner 6 performances de suite à 20 pions ou plus.

The BEST OF Zion's 20-PT streak! 🔥@Zionwilliamson becomes the youngest player in @NBAHistory to score 20+ PTS in 6 consecutive games. pic.twitter.com/A4ZHr9AQsM — NBA (@NBA) February 14, 2020

La nouvelle star de New Orleans a démarré la saison en retard, courant janvier, à la suite d’une blessure au genou. Ça valait le coup d’attendre. Zion Williamson a inscrit plus de 200 points au cours de ses dix premiers matches. Les seuls premiers choix à avoir fait de même sont deux Hall Of Famers : Allen Iverson et Shaquille O’Neal.

Zion Williamson is now over 200 points (and counting) through 10 career games... Over the last 30 seasons, the only former No. 1 picks to score 200 points within their first 10 career games are Hall of Famers Shaquille O'Neal (238 in 1992-93) and Allen Iverson (224 in 1996-97). pic.twitter.com/kDPrJec0nu — ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) February 14, 2020

Le rookie tourne à 22,1 points, 57% de réussite aux tirs et 7,5 rebonds en 27 minutes depuis ses débuts dans la ligue.