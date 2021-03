Team USA ajoute 15 joueurs pour les JO dont Zion Williamson

Team USA avait déjà mis sur pied une liste de 47 joueurs susceptibles de s'envoler pour Tokyo afin d'y disputer les Jeux Olympiques 2021. La plupart des stars de la ligue y figuraient, de LeBron James à Kevin Durant en passant par Stephen Curry. Gregg Popovich et la direction de l'équipe nationale viennent d'annoncer le nom de 15 prétendants supplémentaires. Et si USA Basketball a choisi de procéder ainsi, c'est que certains des joueurs présents dans cette liste ont de grandes chances de participer aux JO. Reste à savoir lesquelles.

On notera la présence des récents All-Stars Zion Williamson, Zach LaVine, Julius Randle et Trae Young (starter en 2020), mais aussi de joueurs plus âgés et expérimentés qui ont parfois déjà connu l'aventure olympique ou mondiale avec la sélection, comme Blake Griffin, DeAndre Jordan, Eric Gordon, Jrue Holiday et John Wall. Parmi les joueurs performants ces derniers mois, on retrouve des garçons comme Fred VanVleet, Christian Wood, Jerami Grant, Mitchell Robinson ou Jarrett Allen.

Le groupe de base dans lequel compte piocher Gregg Popovich contenait les joueurs suivants :

Guards : Stephen Curry, James Harden, Kyrie Irving, Damian Lillard, Bradley Beal, Chris Paul, Russell Westbrook, Devin Booker, Donovan Mitchell, DeMar DeRozan, Kyle Lowry, Kemba Walker, Victor Oladipo, Malcolm Brogdon, Mike Conley, Derrick White.

Ailiers : LeBron James, Kevin Durant, Kawhi Leonard, Paul George, Jimmy Butler, Jayson Tatum, Jaylen Brown, Gordon Hayward, Khris Middleton, Harrison Barnes, Tobias Harris, Joe Harris, Brandon Ingram, Kyle Kuzma.

Intérieurs : Anthony Davis, Bam Adebayo, Draymond Green, Andre Drummond, LaMarcus Aldridge, Montrezl Harrell, Dwight Howard, Brook Lopez, Kevin Love, JaVale McGee, Mason Plumlee, Myles Turner.

Avec le couac du Mondial 2019 - cocorico - on se doute quand même que Team USA ne partira pas la fleur au fusil. Pop devrait avoir à sa disposition une équipe bien plus redoutable que celle éliminée en quarts de finale de la dernière compétition internationale à ce jour.