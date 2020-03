Team USA se prépare comme si les Jeux Olympiques allaient avoir lieu

L’Euro de football a été décalé à l’année prochaine. La saison NBA est suspendue. Les courses cyclistes sont reportées. Il n’y a plus de sport à se mettre sous la dent. Mais quid des Jeux Olympiques ? La compétition la plus attendue de l’été doit en principe débuter le 24 juillet prochain. L’épidémie de coronavirus dans le monde pourrait éventuellement compliquer la donne. En attendant une décision, les coaches de Team USA réfléchissent déjà au tournoi.

« Pop [Popovich] et moi en avons parlé plusieurs fois au cours des derniers jours. On ne sait pas si ça va être reporté ou non. On reste là à attendre, comme le reste du monde. On continue de faire comme si ça allait avoir lieu. On va essayer de mettre en place un roster », confie Steve Kerr.

Le coach des Warriors est assistant de Gregg Popovich au sein de Team USA. Mais même si les JO venaient à être disputés, la sélection américaine ferait face à d’autres contraintes. En effet, avec quels joueurs va-t-elle participer à la compétition si la saison NBA se poursuit cet été ? Certains des meilleurs éléments seront peut-être encore en plein playoffs au moment des Jeux. Mais dans ce cas là, de nombreuses équipes seront impactées. Et les Américains ont un vivier plus large.