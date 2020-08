Entre masque troué et théorie du complot, Terrence Davis fait n’importe quoi

Le port du masque devient obligatoire non plus seulement dans les lieux fermés mais aussi dans certaines zones de plusieurs villes françaises. Et ce n’est pas un hasard. Parce qu’il reste l’un des moyens les plus efficaces de lutter contre la propagation du COVID-19. Encore faut-il le porter. Et bien le porter. Ce que Terrence Davis, jeune joueur des Toronto Raptors, s’évertue à… ne pas faire. Il a son masque. Mais il a fait un trou dedans. Pile au niveau de la bouche. Une manière, sans doute, d’exprimer ses doutes.

La thèse de l’accident semble peu probable vu que l’intéressé relaye sur les réseaux sociaux des messages qui remettent en question les dangers du coronavirus ou la façon dont il faut le combattre.

Terence Davis is a COVID-19 conspiracy theorist so he’s purposely wearing a mask with a hole in it... pic.twitter.com/TkzosKC3J6 — Rob (42-24) (5-4) (@Hou5ton4L) August 2, 2020

Terrence Davis est sceptique au sujet du coronavirus. Et, bon dans le fond, c’est son droit. Par contre ce n’est pas juste son problème. Parce que malheureusement, manger sainement et prendre le soleil n’a pas l’air de suffire pour forcément vaincre le virus.

Lui a la chance de pouvoir être testé tous les deux jours. Mais ça n’empêche pas qu’il peut attraper le virus en restant en contact avec, par exemple, un employé de Disney. Sauf s’il porte le masque. D’ailleurs, la NBA a tenu à rappeler à l’ordre les récalcitrants en insistant sur le fait que ceux qui ne respectent pas les règles seront sanctionnés.

