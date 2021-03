Terry Rozier a bel et bien retrouvé son côté « Scary » !

L'an dernier, Terry Rozier incarnait une déception pour les Charlotte Hornets. Choisi pour succèder à Kemba Walker, le joueur de 26 ans n'avait pas vraiment répondu aux attentes. Sans être mauvais, il semblait incapable d'assumer des responsabilités trop grandes pour lui.

En tout cas, le meneur avait du mal à justifier les 56,7 millions de dollars (sur trois ans) investis sur lui. Mais malgré les critiques et les rumeurs d'un éventuel trade, l'ancien des Boston Celtics a continué de bosser. Toujours sûr de sa force, il ne doutait pas de sa capacité à s'imposer.

Et sur cette saison, ça va beaucoup mieux ! Capable de gros coups de chaud, Rozier se montre également plus régulier dans ses performances. Surtout, il n'a vraiment pas peur de prendre ses responsabilités dans les moments décisifs.

Terry Rozier a pris les choses en mains

Face aux Detroit Pistons (105-100) la nuit dernière, le natif de l'Ohio a été ainsi le grand artisan du succès de son équipe. Avec trois points d'avance à moins de 210 secondes de la fin de la partie, les Pistons pensaient pourtant pouvoir l'emporter. Mais c'était sans compter sur Rozier.

Pourtant, le joueur des Hornets connaissait une soirée difficile. Seulement 5 points marqués à 2/9 aux tirs avec une toute petite activité. Mais le réveil a été brutal. Trop brutal même pour Detroit. Auteur de 12 des 15 derniers points de son équipe, Rozier a réalisé un véritable show pour permettre le succès des siens.

"J'ai été dans de nombreuses équipes, et je n'ai pas toujours eu la balle dans mes mains en fin de partie. Par contre, j'ai toujours eu cette confiance. J'ai toujours voulu avoir la balle dans mes mains quand un match se décide. Et avec cette équipe, grâce à ce groupe et aux coaches, j'ai l'opportunité de le faire. Dans tous les cas, c'est la différence entre les bons et les grands joueurs. Si tu as envie d'être grand, tu dois toujours avoir cette confiance", a apprécié Terry Rozier face à la presse.

Pourtant peu adroit tout au long de la partie, Terry Rozier n'a donc pas douté au moment de terminer cette rencontre. Propre (4/5 aux tirs) sur sa folle série, il a confirmé son retour à un bon niveau cette saison. Car s'il a été décevant l'an dernier, il a sérieusement haussé le ton depuis le coup d'envoi de cet exercice.

La révélation choquante de Terry Rozier à propos de Michael Jordan

Même Michael Jordan a validé !

D'ailleurs, les récentes rumeurs avec Rozier ne trompent pas. Alors qu'il était présenté sur le départ par le passé pour permettre à Charlotte de se débarrasser d'un "flop", il se retrouve toujours mentionné pour un éventuel trade... mais afin de renforcer un prétendant pour les Playoffs. Les New York Knicks seraient notamment très intéressés par ses services.

De plus, il reçoit logiquement de nombreux louanges. Lors de son festival la nuit dernière, il a été personnellement validé par Michael Jordan. Présent pour assister à ce match, le propriétaire des Hornets a apprécié le show Rozier. Et face à la presse, les acteurs de cette rencontre ont également salué sa copie.

"Il n'a jamais peur. Il se montre vraiment à l'aise dans de tels moments. J'ai comme l'impression qu'il devient de plus en plus concentré au fil du match. C'est rare à tous les niveaux, mais encore plus à celui-ci", a admiré son coach James Borrego. "Il n'est vraiment pas effrayé par les moments importants. Il était plutôt calme puis à la fin, il a simplement gagné le match pour nous", a raconté Gordon Hayward. "C'est ce qu'il fait. Il a fait ça toute l'année donc ce n'est pas une surprise", a jugé l'entraîneur des Pistons Dwane Casey, remonté contre ses troupes.

"Scary Terry" n'a effectivement pas peur dans le money-time. Et à l'inverse, cette saison, Terry Rozier a retrouvé sa capacité à effrayer ses adversaires...

AGAIN AND AGAIN. 12 points en moins de 3 minutes pour Terry Rozier. Michael Jordan valide, c'est un truc de fou. pic.twitter.com/TVyKCbsOEz — The Daily Dunk (@dailydunkfr) March 12, 2021

