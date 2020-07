Comme de nombreux joueurs, Malcolm Brogdon fait partie de ceux ayant été testé positif au Covid-19. L'annonce avait été faîte le 24 juin dernier, soit il y a presque un mois. Cela fait donc environ une dizaine de jours que le meneur des Indiana Pacers n'est plus censé être porteur du virus. Mais afin de rassurer son staff et ses coéquipiers, l'ancien des Bucks, arrivé à prix d'or l'été dernier, a pris certaines mesures. Dont celle de porter un masque pendant les entraînements collectifs.

"J'ai l'intention de le faire jusqu'à ce que les rencontres démarrent. C'est quelque chose que je fais pour moi mais aussi pour les gars qui auraient peur puisque j'ai déjà contracté le virus. Porter le masque, c'est prendre des précautions pour que les gars soient plus tranquilles", explique-t-il .

Malcolm Brogdon très en vue pendant l'affaire George Floyd

Hausser son rythme cardiaque, sans pouvoir totalement être à l'aise avec son souffle, et avoir cette sensation de chaleur permanente ne doit pas du tout être agréable pour Malcolm Brodgon. Sans compter que lui, au contraire d'autres également testés positifs, n'a pas été totalement asymptomatique.

"J'ai eu quelques petits symptômes. De la fièvre, des maux de tête, mais pas grand chose comparé à d'autres qui ont eu le virus. Je me sens chanceux et je me sens bien. Je suis à 100%."