Thaddeus Young dans le viseur des Los Angeles Clippers

Avec un bilan de 23 victoires et 11 défaites, les Los Angeles Clippers réalisent un début de saison totalement correct. Malgré un manque de régularité, la franchise californienne a démontré qu'elle était capable de hausser le ton sur certains chocs. Même satisfaits du groupe construit autour de Kawhi Leonard et de Paul George, les dirigeants espèrent pouvoir l'améliorer, via des échanges, avant février. Et d'après les informations du Los Angeles Times, le vétéran des Chicago Bulls Thaddeus Young plaît énormément aux Clippers. Avec ses qualités, l'ancien ailier des Indiana Pacers pourrait apporter une solution supplémentaire au sein de l'effectif de Doc Rivers.

Loin d'être heureux dans son rôle aux Bulls, Young sera sûrement séduit par cette possibilité. Mais reste à savoir le prix à payer... Car pour passer à l'offensive sur ce dossier, les Clippers devront très probablement sacrifier Moe Harkless. Plutôt intéressant depuis son arrivée l'été dernier, l'ex-élément des Portland Trail Blazers s'est même imposé comme une bonne pioche. Mais pour tenter de passer un cap, les Clippers seront-ils prêts à l'échanger ? Pour l'instant, on en doute tout de même. Car avec sa polyvalence, Harkless reste très apprécié par Rivers. Puis, les Clippers n'ont peut-être pas envie de récupérer le contrat jusqu'en 2022 de Thaddeus Young. En tout cas, il faudra surveiller avec attention les mouvements à Los Angeles.