Les deux premiers épisodes de The Last Dance étaient conformes aux attentes, c'est à dire excellents. Néanmoins, puisque rien ni personne n'est jamais parfait, les plus pointus des fans de NBA auront sans doute remarqué une petite erreur historique. Dans le deuxième épisode de la série documentaire sur la dernière saison de Michael Jordan aux Chicago Bulls, la saison 1985-1986 est évoquée, avec un classement en illustration, pour montrer le bilan des Bulls, 8e de la Conférence Est.

A la 6e place, on retrouve les Washington Wizards. Or, à cette époque, les Wizards n'existent pas encore et l'équipe basée à Washington se nomme les Bullets. Ce n'est qu'en 1997 que la franchise change d'identité et de charte graphique, devenant les Washington Wizards.

Un anachronisme qui a forcément un peu contrarié ceux qui ont vibré devant les exploits des Bullets dans les années 70. Le seul titre de l'histoire de Washington en NBA remonte d'ailleurs à l'époque des Bullets, en 1978. L'équipe de la capitale fédérale, emmenée par Wes Unseld et Elvin Hayes avait dominé les Seattle Supersonics de Dennis Johnson et Jack Sikma au terme d'une série en 7 matches.

ESPN a annoncé dans la foulée que l'erreur serait réparée prochainement.

Is there some kind of rule that the Wizards can’t be referred to as the Bullets any more. Because this was in ‘86, and they didn’t become the Wizards until ‘97. Legit asking. #TheLastDance pic.twitter.com/SMogspXwRW

— KBadd (@KBadds) April 20, 2020