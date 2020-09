The Last Dance récompensé lors des Emmy Awards !

La documentaire d'ESPN The Last Dance, diffusé sur Netflix, a été récompensé lors des prestigieux Emmy Awards la nuit dernière.

Pendant plusieurs semaines, le documentaire The Last Dance a tenu les amoureux du basket en haleine. Centrée sur Michael Jordan, cette production d'ESPN, diffusée sur Netflix, a été un véritable carton. Retraçant la dernière saison de His Airness aux Chicago Bulls, les épisodes ont suscité un énorme engouement. Avec de nombreuses réactions dans le monde de la NBA et quelques polémiques. En tout cas, il est impossible de nier l'immense succès populaire de The Last Dance. Et la nuit dernière, ce documentaire a été ainsi récompensé lors des Emmy Awards ! Il a donc gagné le prix de "meilleur documentaire" à l'occasion de cette édition 2020.

Michael Jordan, une vraie fracture dans sa relation avec Scottie Pippen ?

Dans cette catégorie, il a ainsi devancé Tiger King, Hillary, American Masters et McMillion$. Une belle reconnaissance pour les équipes d'ESPN. Il faut dire que toutes les conditions se trouvaient réunies pour la réussite de ce documentaire. Avec la crise sanitaire liée au Covid-19 et ensuite l'interruption de la NBA, tous les amoureux du basket étaient confinés pendant la diffusion des épisodes. De plus, l'attente était énorme pour découvrir les secrets et les anecdotes de MJ.