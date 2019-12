Inscrivez-vous vite au tournoi de 3x3 "The Paris Ring" organisé par Nike ce week-end dans la capitale et ultérieurement ailleurs en France.

Sous les pavés - parisiens - le playground. Ça aurait pu être le slogan du tout nouveau tournoi Nike baptisé « The Paris Ring ». Le principe? Un tournoi de 3X3 réservé aux 16-19 ans, filles et garçons. Paris est divisé en 4 zones, et les qualifications commencent ce dimanche pour le Nord-Ouest, lundi 23 pour le Nord-Est, le 29 pour le Sud-Ouest et enfin le 30 pour la zone Sud-Est. Au terme de la bataille, les playoffs qui se tiendront le 22 janvier prochain, avec pas mal de surprises à la clé... Can’t wait!

Plus d’infos et inscriptions pour le tournoi 3vs3 ici :

https://www.nike.com/events-registration/series?id=6541&days=-1