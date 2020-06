Ce n’est probablement (enfin indubitablement serait un mot plus adapté) pas l’information du siècle. Mais au fond, elle montre à quel point Kobe Bryant est l’un des joueurs les plus influents de l’histoire de la NBA. Et l’un des sportifs qui aura le plus marqué les gens.

On peut penser ce qu’on veut du catch. Certains ne considèrent pas ça comme un sport et on peut les comprendre tant ce qu’on voit sur le ring est scénarisé. Il n’en demeure pas moins que les plus grands catcheurs sont vus comme des icônes par des millions de gens à travers le monde. Et parmi eux, il n’y en a pas beaucoup qui sont plus iconiques que The Undertaker.

Alors, forcément voir une telle personnalité se comporter comme un fan lambda de Kobe Bryant en dit long sur l’impact qu’a eu le Black Mamba. Et c’est ce dont témoigne une vidéo sortie récemment. Celui qui est peut-être le plus grand catcheur de l’histoire fait en effet partie des milliers de fans qui lâchent un « Kobe » à chaque fois qu’ils lancent quelque chose dans la poubelle.

Et à la manière dont il interrompt sa phrase, pour place son « Kobe », on voit bien que c’est une sorte d’habitude qu’il ne force pas pour amuser la galerie.

The Undertaker saying “Kobe” as he shoots something in a trash can is the content I’m here for 🙏pic.twitter.com/QY5at2mWpl — Hoop Central (@TheHoopCentral) June 21, 2020

Il semblerait donc que, même pour The Undertaker, invoquer la légende des Los Angeles Lakers, au moment de scorer dans une poubelle est devenu une seconde nature comme pour beaucoup d’entre nous.

Alors encore une fois, cette vidéo ne va pas changer la face de la NBA, mais c’est dans ce genre de petits détails autant que dans ses grands succès qu’on voit l’impact qu’a eu celui qui nous manque tant.