Ce n’est pas franchement une surprise, mais Théo Maledon s’est officiellement déclaré à la Draft NBA 2020.

Le meneur de jeu de l’ASVEL a confirmé par un mail à ESPN qu’il avait envoyé les papiers au bureau de la ligue.

« Je suis excité d’annoncer que je me déclare pour la NBA Draft 2020 », a-t-il écrit.

Théo Maledon (19 ans dans un mois) tourne cette saison à 6,7 pts, 1,9 rbds et 2 pds en 16 min en Jeep Elite et 7,4 pts, 1,8 rbds et 3,1 pds en presque 18 min en Euroleague. Mais ça fait déjà un bout de temps qu’il s’est fait remarquer. Déjà largement au-dessus en sélection U13 (pour en avoir été le témoin), il a été sélectionné par l’INSEP à 14 ans, avant de rejoindre l’ASVEL de Tony Parker.

En équipe de France, son CV est également impressionnant, avec une médaille d’or à l’Euro U16 en 2017 et une médaille d’argent au championnat du monde U17 en 2018. S’il n’a pas été retenu pour la coupe du Monde 2019 avec les A, il a néanmoins participé aux matches de qualification alors qu’il n’avait que 17 ans, avant d’intégrer le groupe de préparation. Il a été l'un des derniers coupés par Vincent Collet.

Bref, Théo Maledon sera, malgré son jeune âge, très certainement un des joueurs possédant le plus d’expérience du haut niveau de la draft 2020.