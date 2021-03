Theo Maledon sélectionné pour le Rising Stars, Quickley snobé ?

Même si la NBA prévoit un All-Star Weekend bien moins festif que d’habitude – crise sanitaire oblige – elle s’est tout de même efforcée de dévoiler les effectifs d’un Rising Star Challenge… qui n’aura pourtant pas lieu. L’équipe mixant rookies et sophomores américains et celles regroupant les joueurs internationaux ont été annoncées hier soir. Et Theo Maledon en fait partie !

Une belle récompense pour l’ancien meneur de l’ASVEL, titulaire et entreprenant au Thunder. Il a d’ailleurs encore marqué 11 points cette nuit. Il tourne pour l’instant à 7,8 points (35% à trois-points), 2,8 rebonds et 3,2 passes depuis le début de la saison. Solide. Si la présence sde Theo Maledon n’a pas suscité de polémique, de nombreux fans ont pointé du doigt les choix de la NBA. En effet, plusieurs jeunes joueurs performants manquent à l’appel.

Immanuel Quickley, quatrième meilleur marqueur parmi les rookies (12,6 points) n’a pas été retenu malgré son impact en sortie de banc et les résultats encourageants des New York Knicks. Cole Anthony (11 pts, 4,4 rbds et 3,8 pds) a aussi été snobé. Certains sophomores phares n’ont pas été retenus non plus. Comme Coby White ou Darius Garland, deux combo guards qui plantent tout de même 16 points par match cette saison.

Mais avant de crier au scandale, notons que c’est essentiellement lié au format du Rising Stars Challenge. En plus de devoir garantir un équilibre entre rookies et sophomores, la NBA a opté pour un match entre joueurs américains et internationaux. Ce qui pousse donc à faire des choix pour assurer une équipe avec des « étrangers. » White, Quickley et Garland sont tous méritants mais les prendre pousserait donc à se séparer d’autres joueurs qui avaient eux aussi leur place dans le Team USA.