Tim Duncan, Stephen Curry et Damian Lillard sur orbite, la France face à l'Espagne, l'Argentine face à la Yougoslavie... Voici une nouvelle liste de matches NBA, FIBA et NCAA à vivre ou à revivre.

Tim Duncan frise le quadruple-double au Game 6 des finales 2003

Tim Duncan fêtait il y a quelques jours son quarantième anniversaire, l’occasion de se rappeler à quel point il pouvait être injouable lorsqu’il le souhaitait avec cette perf monstrueuse en finales NBA : un quasi quadruple-double 21 points, 10 rebonds, 10 passes et… 8 contres !

Demie finale de l’Euro 2013 : France Vs Espagne

Franchement, il n’y a quasiment aucun match qui fasse bouillir autant le sang, d’un côté des Pyrénées comme de l’autre, que les affrontements entre l’Equipe de France et la Roja. Celui-ci est resté dans les annales… en tout cas pour l’une de ces deux nations de basket.

Les 54 points de Stephen Curry au Madison Square Garden

On sait que les grands scoreurs ont toujours aimé briller au Madison Square Garden. Stephen Curry n’a pas fait exception à la règle en signant un carton monumental à New York City.

Finale NCAA 1984 : Georgetown Vs Houston

Deux des meilleurs pivots de l’histoire face à face pour une finale NCAA survoltée. Voilà le programme pour ce choc entre Patrick Ewing le futur New-Yorkais et Hakeem Olajuwon quelques semaines avant d’être sélectionné en premier pick de la draft 1984.

Finale de la Coupe du Monde 2002 : Argentine Vs Serbie

Un match qui fait encore débat aujourd’hui, à cause de l’arbitrage. Une finale de Coupe du Monde dans tous les cas historique entre une sélection yougoslave débordante de talent et une équipe argentine qui commençait d’imposer sa marque sur le basket mondial. Un seul regret énorme, que Manu Ginobili (blessé à la cheville en demi-finale) n’ait pas pu peser sur cette rencontre.

NBA Finals 1994 Game 7 : Knicks Vs Rockets

A l’époque, certains avaient trouvé cette finale rasoir, d’autres s’étaient régalés de voir deux équipes aussi rugueuses. Sur l’ensemble des sept manches, sept tout petits points d’écarts séparent les deux équipes… en faveur du perdant.

51 points de Vince Carter contre les Suns

On ne reverra sans doute plus Vince Carter sur un parquet NBA, mais les souvenirs qu’il nous a laissés, eux, sont éternels.

Finale NCAA 1994 : Arkansas Vs Duke

4ème finale en cinq ans pour Coach K et ses Blue Devils qui affrontaient pour l’occasion les Razorbacks dont c’était la toute première apparition à ce stade de la compétition NCAA. Corliss Williamson Vs Grant Hill pour son dernier match amateur avant de rejoindre la NBA.

Finale de l’Euro 2007 : Russie Vs Espagne

Le Championnat d’Europe 2007 avait réservé bien des surprises. En marge du naufrage de l’équipe de France, une équipe de Russie incroyable de résilience et d’altruisme s’était hissée jusqu’en finale pour affronter l’Espagne chez elle. Andrei Kirilenko Vs Pau Gasol.

Damian Lillard claque 40 points contre le Thunder

Damian Lillard n’a pas attendu d’éliminer le Thunder sur un tir du logo pour se faire des ennemis à Oklahoma City. La preuve avec ce magnifique carton juste avant Noël.

Demie finale de l’Euro 1995 : Grèce Vs Yougoslavie

Nous avions déjà partagé avec vous l’incroyable finale de l’Euro 1995, et bien voici l’une des demies finales opposant deux monstres européens : La Yougoslavie et la Grèce. On vous prévient tout de suite, si vous cherchez un score fleuve et des paniers facile, passez votre chemin. Ce match s’est joué dans les tranchées, avec baïonnette et barbelés.

Coupe du Monde féminine 2014 : Espagne Vs Team USA

Si la domination de Team USA a déjà été mise à mal chez les garçons, chez les filles, elle n’a quasiment jamais été remise en question. Face à une excellente équipe espagnole, la sélection US présentait un effectif bourré de futurs Hall-of-Famers.

Demi-finale de la Coupe des Amériques 2011 : Argentine Vs Porto Rico

Match survolté entre l’Argentine et Porto Rico pour une place en finale de la Coupe des Amériques, synonyme de ticket pour le Jeux Olympiques 2012. Attention, suspens garanti.

Le premier triple-double en carrière de Giannis Antetokounmpo

Voir Giannis Antetokounmpo enquiller les triple-doubles est devenu une banalité, mais ça valait le coup de revenir sur son tout premier 3D.

Sweet 16 2002 : Indiana Vs Duke

Avec ses matches à élimination directe, rien ne vaut la NCAA pour ce qui est du suspens. Retour sur ce match historique entre Duke (alors champion en titre et classé 1er avec son 5 de futurs joueurs NBA : Jay Williams, Carlos Boozer, Chris Duhon, Mike Dunleavy Jr et Dahntay Jones) et Indiana emmené par… Jared Jeffries.