La statistique qui montre à quel point Larry Bird et Tim Duncan étaient des champions

Les "super teams" ont toujours existé en NBA et elles existeront sans doute toujours. Mais il y a souvent eu des superstars, plus isolées que d'autres, qui ont réussi à mener leur équipe jusqu'au bout. En portant leur formation du début jusqu'à la fin. Larry Bird et Tim Duncan appartiennent d'ailleurs à une catégorie un peu spéciale. Ils sont les deux seuls joueurs à avoir décroché plusieurs bagues sans compter de coéquipier élu dans l'une des All-NBA Team l'année du titre. L'ailier des Boston Celtics l'a fait en 1984 et 1986 tandis que l'intérieur des San Antonio Spurs a réussi cet exploit à quatre reprises, en 1999, 2003, 2005 et 2007.

Alors attention, il faut tout de même nuancer. Après tout, ça ne veut pas dire que les deux Hall Of Famers n'étaient pas entourés d'autres stars. Larry Bird avait même une sacrée escouade à ses côtés en 86. Kevin McHale, Robert Parrish, Dennis Johnson, Bill Walton... mais aucun de ces gars-là n'avaient été nommés dans l'un des meilleurs cinq de la saison. Sachant qu'il n'y avait que deux All-NBA Team à l'époque.

Tim Duncan a évidemment côtoyé David Robinson en 1999 et 2003 (la dernière saison de l'Amiral) puis Tony Parker et Manu Ginobili. Mais il était le seul à être récompensé par une sélection dans un cinq NBA les années des quatre premiers titres. D'ailleurs, le sacre 2003 est assez incroyable. N'oublions pas que ce sont les éperons qui ont mis fin à la dynastie des Lakers, triple champion en titre en 2003. Avec un Duncan gigantesque alors que Parker était encore un sophomore pas toujours fiable dans le money time, Ginobili un rookie et Robinson un vétéran dans sa dernière année.