Après avoir gagné plus de 1000 rencontres et cinq titres NBA en tant que joueur, Tim Duncan a décroché sa première victoire en tant que coach hier soir. Le Hall Of Famer a eu le privilège de s’asseoir sur la chaise des « grands garçons » en prenant la place de Gregg Popovich, absent pour le duel entre San Antonio et Charlotte. Une expérience différente pour celui qui est habituellement l’assistant de Pop.

« C’est le jour et la nuit. Mais pour être honnête, je n’étais même pas vraiment le coach. Mitch [Johnson] a préparé le match pour nous, Becky [Hammon] et Will [Hardy] annonçaient les systèmes et moi je gueulais sur les gars. Ça aurait pu être n’importe lequel d’entre nous le coach et il se serait passé la même chose. »

Tim Duncan, toujours modeste et plein d’humour. Ses joueurs lui ont offert une victoire pour sa première dans le costume du patron. Un succès serré, 104 à 103, histoire de lui provoquer quelques sensations. Mais l’ancienne superstar NBA n’a pas l’air de vouloir vraiment prendre le relais de Popovich.

« Je serai content de lui redonner sa place dès qu’il reviendra. »

Il faudra trouver ailleurs le successeur de l’entraîneur mythique des éperons. Surtout que la retraite approche pour Pop.