Ce n'est pas pour faire les anciens - bon, un peu quand même - mais on répète depuis des années que même les meilleurs dribbleurs actuels n'ont pas la même efficacité létale que Tim Hardaway en matière de crossovers. L'ancien arrière du Miami Heat a un partisan en la personne de Mychal Thompson, qui ne met pas la nouvelle génération (Kyrie Irving and co) sur le même plan. Pour le père de Klay Thompson, l'ex-membre du trio de Golden State "TMC" a un avantage en termes de crédibilité pour une raison simple : seuls les siens sont réglementaires.

"Tim Hardaway avait le meilleur crossover de tous les temps et c'est toujours le cas aujourd'hui. Premièrement, il le faisait plus rapidement que quiconque, à l'époque ou de nos jours. Deuxièmement, il le faisait légalement. Tim Hardaway ne faisait jamais de porter de balle comme le font les joueurs NBA aujourd'hui. Allez regarder ça sur Google si vous ne me croyez pas et vous verrez", a expliqué l'ancien Laker sur Twitter.

Si vous ne visualisez pas bien le killer crossover de Tim Hardaway, cette petite compilation de la NBA ci-dessous devrait vous convaincre que c'était quand même quelque chose...