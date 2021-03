TJ McConnell a sorti l’une des perfs les plus étonnantes du siècle en NBA !

Personne ne pouvait prévoir ce qu'a réussi à faire TJ McConnell cette nuit en NBA. C'est l'une des perfs les plus inattendues depuis longtemps !

TJ McConnell est un bon joueur de basket et un excellent energizer de banc depuis qu'il est en NBA. S'étonner de ce qu'il a réussi la nuit dernière lors du match entre les Indiana Pacers et les Cleveland Cavaliers n'est pas une injure à son talent. Mais qui pouvait honnêtement prévoir que l'ancien meneur des Sixers et des Arizona Wildcats entrerait dans le livre des records de la ligue ?

McConnell était en forme ces derniers temps, certes, mais à part lui-même, personne ne savait qu'il avait dans les pattes le record du nombre d'interceptions sur une mi-temps en NBA (9), ou même la capacité d'approcher le record All-Time (11 steals) co-détenu par Larry Kenon (1976) and Kendall Gill (1999) ?

Hyperactif comme toujours et aidé par le jeu brouillon des Cavs en première mi-temps surtout, TJ McConnell a réussi le premier triple-double en NBA avec des interceptions depuis 1998. Sa copie avec 16 points, 13 passes et 10 interceptions à 8/8 au tir a frisé la perfection.

Malcolm Brogdon, son coéquipier chez les Pacers, était parmi ceux qui l'ont encensé - en même temps qu'ils l'ont copieusement arrosé dans le vestiaire - après la rencontre.

"TJ McConnell est le coéquipier ultime. On est tous très, très heureux pour lui. Vous ne verrez pas beaucoup de performances all-around comme ça en NBA cette saison", a expliqué Brogdon sur ESPN.

Le précédent record de McConnell était de 6 interceptions. Il l'a fait voler en éclats, en passant finalement tout près de laisser une empreinte bien plus grande dans le Guinness de la NBA.