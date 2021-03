Clutch, performant et snobé, Tobias Harris avait un message à faire passer !

« Je suis un All-Star. » Les mots, hurlés après le panier décisif qui menait les Philadelphia Sixers vers une nouvelle victoire contre les New York Knicks hier soir (99-96), sortaient du cœur. Tobias Harris avait besoin de les libérer. D’exprimer sa frustration, ou plutôt sa déception de ne pas avoir été choisi pour le dernier All-Star Game.

« C’est ce que j’ai dit, je confirme. Je le réaffirmais à moi-même », note l’intéressé. « Je suis sûr que c’est quelque chose qui le motive. Et je pense que Tobias aurait dû faire partie des All-Stars », ajoute son coach, Doc Rivers.

L’ailier aurait donc le sentiment d’avoir été snobé. En tout cas, il s’est comporté comme un All-Star sur les parquets cette nuit. Privés de Joel Embiid, les 76ers ont pris le dessus sur les Knicks grâce à lui. Harris a marqué 30 points dont 7 consécutifs dans le money time ainsi que le panier de l’égalisation et celui pour repasser devant au score.

« Il était en colère », raconte Ben Simmons. « Il aurait mérité d’être All-Star. Je pense que les gens prennent pour acquis son talent. Pour nous, c’est un All-Star, un joueur important. »

Et c’est lui qui tient la baraque en l’absence d’Embiid, touché au genou et forfait encore quelques semaines. Tobias Harris surfe sur ses performances actuelles. L’arrivée de Doc Rivers, son ancien coach aux Los Angeles Clippers, a été bénéfique. Il a été replacé au poste quatre, où ses qualités lui permettent de faire la différence bien plus facile grâce à sa mobilité et sa technique. Résultat, il sort la meilleure saison de sa carrière jusqu’à présent. Plus de 20 points, 7 rebonds et 3 passes par match à 51% aux tirs et 40% à trois-points. Des statistiques décidément dignes d’un All-Star. Et les Sixers, qui restent sur six succès consécutifs, continuent de caracoler en tête de la Conférence Est.

