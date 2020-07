Tom Thibodeau, Jeff Van Gundy pousse un coup de gueule !

Samedi, les New York Knicks ont trouvé un accord avec Tom Thibodeau. L'homme de 62 ans est devenu le nouveau coach de la franchise pour les 5 prochaines années. Et pourtant, ces dernières années, l'ancien coach des Chicago Bulls n'a pas été épargné par les critiques. Sa réputation a même été ternie puisqu'il a été perçu comme un manager trop attaché à "de vieux principes" lors de son échec aux Minnesota Timberwolves. Longtemps candidat pour ce poste aux Knicks, Jeff Van Gundy ne supporte plus les critiques sur son collègue. Pour le New York Post, le consultant a poussé un véritable coup de gueule pour défendre Thibodeau.

"Je ne pense pas que les joueurs aient autant changé que les organisations ou les coaches. On ne peut pas en demander moins aux joueurs et ensuite se plaindre qu'ils sont prêts à en faire moins. Je trouve que ça dessert sérieusement les joueurs.

Je pense que les bons joueurs, peu importe l'époque, veulent se sentir défiés et poussés pour donner le meilleur. Ils veulent jouer dans des équipes qui comptent. Cette idée que Tom ne sait pas comment gérer une équipe est l'une des plus grandes calomnies perpétrées par les médias sur un coach", a ainsi déploré Jeff Van Gundy.

David West dézingue le choix Tom Thibodeau et dénonce le racisme envers les coaches noirs

Même si les Knicks connaissent une période de reconstruction, Tom Thibodeau va se retrouver attendu à ce poste. Après son passage raté chez les Wolves, il doit absolument faire ses preuves pour redorer son image. Et effectivement, l'ex-coach des Bulls va devoir démontrer qu'il est encore capable de gérer un jeune groupe.