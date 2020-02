Thibodeau coach des Knicks, ce serait presque fait

Les New York Knicks devraient annoncer cette semaine, ou la suivante, la nomination de Leon Rose au poste de président des opérations basket de la franchise. Selon Sports Illustrated, c'est l'implication du célèbre agent dans les célébrations pour Dwyane Wade à Miami qui ont retardé sa prise de pouvoir à Big Apple. Une conférence de presse sera évidemment organisée pour permettre à Rose d'exposer son projet. On peut supposer qu'il n'y aura pas encore d'annonce officielle concernant le nom du futur coach. La bourde du consultant branding Steve Stoute et la cote de popularité de Mike Miller auprès de ses joueurs rendent tout plan sur la comète périlleux. Néanmoins, SI pense savoir "à 90%", selon une source proche du dossier, quel sera le successeur de l'intérimaire Miller : Tom Thibodeau.

Si ce choix se confirme, ça ne satisfera pas tout le monde. Thibodeau a l'image d'un coach un peu rigoriste et pas franchement doué sur le plan de la pédagogie avec les plus jeunes éléments. Or, à New York, sauf lifting total durant l'intersaison, il aura un nombre important de joueurs de moins de 23 ans à sa charge. Si son expérience multi-casquettes à Minnesota a été un échec, le voir revenir en capacité de simple head coach peut en revanche être un bon coup. A Chicago, Tom Thibodeau a montré qu'il était l'un des meilleurs coaches défensifs de toute la NBA et qu'il arrivait à emmener ses équipes en playoffs sans grand mal. Idem lors de l'unique saison pleine de Jimmy Butler chez les Wolves. Tout ça pour dire qu'en termes de compétences pures, il se pourrait que "Thibs" soit le meilleur technicien sur le marché.

Dans l'idée, et surtout dans l'hypothèse où Frank Ntilikina resterait aux Knicks la saison prochaine, on se dit qu'un coach comme Tom Thibodeau pourrait assez bien lui convenir. Son profil défensif et discipliné sur et en dehors du terrain à tout pour plaire à celui qui est déjà passé par les Knicks entre 1996 et 2004 comme assistant de Jeff Van Gundy notamment.