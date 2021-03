Knicks : La stat comparative effrayante entre Tom Thibodeau et David Fizdale

Les New York Knicks sont solides. Le bon début de saison n’est clairement pas dû au hasard et, pour preuve, Julius Randle et ses camarades continuent sur leur lancée jusqu’à maintenant. Ils sont même bien partis pour retrouver les playoffs pour la première fois depuis 2013 puisqu’ils occupent actuellement la septième place de la Conférence Est avec 21 victoires pour autant de défaites. Des premiers pas réussis pour Tom Thibodeau sur le banc de la franchise de Manhattan.

Déjà 21 victoires donc pour Thibs. Soit… autant que l’un de ses prédécesseurs David Fizdale. En ayant coaché 63 matches de moins. La statistique pique, même si, présentée hors contexte, elle reste un peu injuste. Fizdale devait reconstruire les Knicks et il n’y est clairement pas parvenu. Il a entraîné la franchise à l’occasion de 104 rencontres. Avec un bilan de 21 succès et 83 défaites, soit un terrible 20%. Thibodeau est donc à 21-21. Chaud. Take that for data.

Après, le coach est arrivé avec la volonté de changer l’état d’esprit du groupe et force est de constater que ses jeunes joueurs l’écoutent et partent à la guerre pour lui. Ça fonctionne bien pour le moment.

