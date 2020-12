Tom Thibodeau continue de mettre des pressions aux Knicks…

La recette du succès, en NBA, elle est simple : il faut des stars. Au moins une. Ce qui fait justement défaut aux New York Knicks depuis un moment. Et c’est dans l’espoir de se reconstruire, de drafter des jeunes prometteurs susceptibles de devenir un jour les patrons et de poser des bases solides pour éventuellement convaincre les principaux Free Agents de rejoindre la grosse pomme que les dirigeants de la franchise font preuve de patience. Mais Tom Thibodeau, lui, n’a pas le temps.

« [Recruter une star] se fait via des trades ou la Free Agency. Mais je pense qu’il faut vraiment être agressif et à l’affût de ces opportunités. Ça n’arrive pas par hasard. Il faut les provoquer », confie le coach des Knicks.

Sa prise de position – publique – est assez surprenante. Parce que son Front Office semble avoir la stratégie inverse. Pour l’instant, ils restent à l’abri des négociations (sur le cas James Harden par exemple). Ils se concentrent sur le développement de leurs jeunes joueurs et c’est tout à fait compréhensible.

Mais ça n’a pas l’air de plaire à Tom Thibodeau. Le coach a-t-il signé à New York en recevant la promesse que les dirigeants feraient venir des grands joueurs ? On a du mal à suivre. Tout au long de sa carrière, il a effectivement pu avoir des stars sous ses ordres. Comme Derrick Rose et Jimmy Butler aux Chicago Bulls ou Karl-Anthony Towns (et ce même Butler) aux Minnesota Timberwolves. Là, aux Knicks, c’est clairement un autre challenge. On verra combien de temps il va tenir…

