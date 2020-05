Tom Thibodeau répond aux rumeurs concernant son avenir

Annoncé aux New York Knicks, aux Brooklyn Nets ou encore aux Houston Rockets, le coach Tom Thibodeau a réalisé une mise au point sur son futur.

"Ce sont simplement des rumeurs. A ce moment de l'année, tout se trouve en attente. Normalement, il y aurait quelques touches, mais actuellement, il n'y a absolument rien. Donc je n'ai pas envie de spéculer concernant les places potentiellement disponibles. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai un agent.

A un moment, bien sûr, il va regarder s'il y a une opportunité. Et après on verra si c'est une bonne association ou pas. Je suis toujours sous contrat avec Minnesota, donc je suis dans une position où je peux être patient", a fait savoir Tom Thibodeau pour le New York Post.

Avec la crise sanitaire actuelle liée à l'épidémie du coronavirus et l'interruption de la NBA jusqu'à nouvel ordre, il ne faut pas s'attendre à du mouvement. Cependant, pour la saison prochaine, il y a de grandes chances de voir Tom Thibodeau sur un banc.