Tom Thibodeau très chaud pour entraîner les Knicks

Tom Thibodeau, sans poste depuis maintenant un an et demi, viserait le poste d'entraîneur des New York Knicks pour se relancer

Depuis l'éviction de David Fizdale, et la projection d'une nouvelle saison ratée, les New York Knicks prennent leur temps pour choisir celui qui dirigera l'équipe. Entre temps, il y a eu du remaniement dans le front office. Steve Mills a fait ses valises pour laisser la place à l'ancien agent, Leon Rose, comme président de la franchise. Il faut désormais trouver un nouveau technicien, et d'après les premières rumeurs, les noms de Jeff Van Gundy et Mark Jackson ont été cités. Tout comme celui de Tom Thibodeau. Le New York Post avance même que l'ancien coach des Bulls et des Wolves serait plus que partant.

"Il veut vraiment le job aux Knicks. Il est peut-être même en tête pour l'avoir", rapporte une source proche de Thibodeau.

Tom Thibodeau a, par ailleurs, déjà travaillé avec Leon Rose quand ce dernier était son agent. Mais il faudra également avoir l'aval de James Dolan. Viré de Minnesota en début de saison dernière, "Thibs" avait été pointé du doigt sur sa gestion des troupes, et notamment sur le cas Jimmy Butler. D'autant plus que son style obsolète n'a pas évolué pas d'un pouce depuis l'époque Chicago. Les Knicks n'ont-ils pas plutôt besoin de fraîcheur, comme Mike Miller dont le bilan est loin d'être ridicule depuis qu'il a repris l'équipe ?