Les Celtics pleurent une de leurs légendes : RIP Tommy Heinsohn

Dans l'histoire des Boston Celtics, le grand public connaît davantage Bill Russell, Bob Cousy, John Havlicek ou Larry Bird. Tommy Heinsohn, disparu mardi à l'âge de 86 ans, était pourtant lui aussi une véritable légende de la franchise.

Les hommages ont commencé à affluer après l'annonce du décès de celui qui a été joueur, coach et commentateur des matches des Celtics. Il faut dire que peu de joueurs ont autant incarné les C's et participé à autant de leur succès.

Tommy Heinsohn n'a joué en NBA "que" de 1956 à 1965, mais il a remporté pas moins de 8 titres de champion NBA en compagnie de son ami Bill Russell. Russell l'a d'ailleurs toujours désigné comme l'un de ses plus fervents soutiens face au racisme dont il était victime, même à Boston, à l'époque.

A la fin des années 90, dans une interview accordée à Sports Illustrated, Heinsohn, poste 4 de l'équipe, expliquait justement sur cette période terrible :

En tant que coach, Tommy Heinsohn a trouvé le moyen d'ajouter deux titres à sa collection en 1974 (contre les Bucks de Kareem Abdul-Jabbar et Oscar Robertson) et 1976 (face aux Suns de Pat Riley et Paul Westphal).

Pendant près de 30 ans, il a ensuite été la voix des rencontres des Celtics à la télévision, dans un rôle de consultant.

Bill Russell a réagi à la mort de Heinsohn dans un tweet émouvant.

We were rookies together and friends for life. In life there are a limited number of true friends, today I lost one.

RIP Heiny. pic.twitter.com/nKJn0DqgJJ

— TheBillRussell (@RealBillRussell) November 10, 2020