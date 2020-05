Toni Kukoc donne son meilleur joueur en NBA actuellement

Tous les joueurs des Chicago Bulls 1997-1998 reviennent sur le devant de la scène depuis la diffusion de « The Last Dance », documentaire consacré au dernier titre de Michael Jordan. Toni Kukoc est ainsi invité à donner son avis sur tous un tas de sujets différents. Un utilisateur de Reddit lui a demandé quel était son playmaker favori en NBA et il en a profité pour expliquer qui était le meilleur basketteur dans la ligue.

« Le basket ne requiert plus un seul playmaker qu’il faut constamment chercher pour remonter la balle. Il y a tellement de joueurs avec des talents multiples que ce serait presque une perte de temps de chercher juste le meneur pour mettre en place l’attaque. LeBron James est considéré par erreur comme un meneur et c’est génial. Pour moi, Kevin Durant est le meilleur joueur en NBA. Et il peut facilement remonter la balle. »

Toni Kukoc a raison : Kevin Durant est suffisamment polyvalent pour assurer plusieurs rôles sur le terrain. Comme quasiment toutes les superstars de cette ligue. KD était sans doute un ton au-dessus des autres, même de Kawhi Leonard, avant de se blesser au tendon d’Achille. Sera-t-il le même à son retour ? C’est nettement moins sûr.