Tony Parker est une légende du sport français. Si l'ancien meneur des San Antonio Spurs a réussi une carrière aussi fantastique, ce n'est pas uniquement grâce à ses qualités techniques et physiques. Mentalement et dans l'approche de son sport, "TP" a constamment fait la différence et son parcours est inspirant pour n'importe quelle personne ou athlète aujourd'hui.

C'est pour évoquer la résilience, le travail invisible et la manière dont on accède au haut niveau, des thèmes qui lui sont chers, qu'il animera ainsi une Masterclass ce mercredi à 18 heures, pour les jeunes tennismen de la Team BNP Paribas Jeunes Talents.

Celle-ci sera publique et diffusée sur Youtube. C'est Mary Patrux, la journaliste de beIN Sports, qui animera le débat en présence de Tony Parker, aujourd'hui président de l'ASVEL.

Pour y assister, et écouter TP parler de ces thèmes et de sa carrière, il vous suffira de cliquer ci-dessous.

Tony Parker a demandé à BNP Paribas que le montant de sa prestation soit intégralement reversé à la Fondation de France dans le but d’aider les soignants, les chercheurs et les plus fragiles durant cette pandémie.