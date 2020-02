Tony Parker met un pied dans le foot en rejoignant le conseil de l’OL

La romance entre Tony Parker et Jean-Michel Aulas continue. L'ancienne star des San Antonio Spurs et taulier de l'équipe de France, désormais président de l'ASVEL, va intégrer le conseil d'administration d'OL Groupe, annonce L'Equipe mercredi. Outre le partenariat sur la partie basket qui existait jusque-là, "TP" va vraisemblablement s'investir et prendre davantage de responsabilités sur tout ce qui touche aussi à l'Olympique Lyonnais au niveau du football. Comme l'a indiqué Aulas, Tony Parker intègre également le capital d'OL Reign à Seattle, la franchise de Major League Soccer où évolue notamment la star Megan Rapinoe.

D'aucuns voient cette entrée dans les arcanes de l'OL comme un signe que Tony Parker pourrait, dans quelques années, succéder à Jean-Michael Aulas dans quelques années, à la tête d'une superpuissance multi-sports inédite en France.