Honoré en novembre par les San Antonio Spurs, Tony Parker vit les premiers mois de sa retraite comme joueur NBA. Cela n'empêche pas le meilleur frenchie de tous les temps d'être actif, notamment avec l'ASVEL dont il est le président. On ne fera pas une énième revue de son incroyable palmarès, que ce soit en NBA ou en équipe de France. En revanche, certaines statistiques sortent au fur et à mesure, donc cette dernière tout simplement folle. C'est HoopsHype qui nous gratifié de ce chiffre qui en dit long sur l'immense carrière de TP. Le meneur aux quatre bagues de champion est le seul joueur de l'histoire à être en positif contre l'intégralité des franchises de la ligue !

Un record rendu possible avec son départ il y a deux ans à Charlotte. En battant San Antonio la saison dernière, Tony Parker a donc battu la seule équipe qui lui manquait à son tableau de chasse. Dans ce classement, il devance ses ex-coéquipiers Tim Duncan, Manu Ginobili et David Robinson qui sont eux logiquement restés à 29. Suivent ensuite deux anciens Lakers, Magic Johnson et James Worthy qui pointent respectivement à 27 et 26. Le suivant, Bill Russell, en est à 13 mais c'est également parce que la NBA ne comptait, à l'époque, que 14 équipes au maximum.