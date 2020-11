Les Raptors ont peut-être trouvé leur nouveau point de chute… ça va prendre des coups de soleil

Le coronavirus affecte tous les secteurs de l’économie et particulier le milieu du sport. Même la NBA. En plus de limiter voire d’interdire l’accès aux salles la saison prochaine, la ligue cherche aussi une solution pour les Toronto Raptors. La seule franchise à évoluer en dehors des Etats-Unis, au Canada.

Les restrictions imposées par les gouvernements compliquent les déplacements entre les deux états d’Amérique du Nord. En effet, une quarantaine de quatorze jours est imposée pour quiconque rentre au Canada. Ça ne sera pas facile dans ses conditions d’accueillir des rencontres à Toronto.

Alors les Raptors vont sans doute être contraints de déménager. Cela fait déjà quelques semaines qu’ils se cherchent un point de chute temporaire. Louisville, Kansas City, Newark et Buffalo ont été évoquées. On vous en parlait dans le "en bref" hier mais selon ESPN, Tampa Bay, en Floride, serait une sérieuse option.

Les joueurs apprécieront sans doute. En effet, ils passeraient pendant un an du grand froid de l’Ontario au climat doux de la Floride. Avec la plage en plus. C’est déjà plus attrayant que les autres solutions envisagées jusqu’à présent… ça peut éventuellement même aider les Raptors à signer un free agent ou deux sur une seule saison à Tampa.