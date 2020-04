09h15 : Arrêtez tout, LA news qui va changer la face du basket mondial

L’absence totale de goût de Jeff Van Gundy me fait penser à deux choses :

j’ai méchamment envie d’un falafel de la rue des Rosiers à Paname. Je vais toujours chez “L’As du Falafel”. Aucune idée si les autres sont meilleurs. Je sais juste qu’il y a que chez lui qu’il y a marqué sur la devanture “recommended by Lenny Kravitz”.

j’ai méchamment envie de revoir “Don’t mess with the Zohan” avec Adam Sandler, où le houmous a un rôle-clé.

09h32 : Ce qui est bien avec le confinement c’est que tu peux mettre du LMC Click chez toi à 09h du mat’, être un énorme connard mais tout le monde reste compréhensif.

09h47 : Donc Bernie Sanders lâche l’affaire pour la présidentielle. C’est décevant, mais pour lui remonter le moral on va essayer de l’inviter à un petit pick up game avec la team Reverse quand le confinement sera terminé. Ne rigolez pas, Bernie a plus de game que la moitié d’entre vous.

10h30 : Je lis que Kevin Garnett pense qu’il aurait gagné deux ou trois bagues de plus s’il avait rejoint les Celtics quelques années plus tôt. Mais gros (avec la voix de Tchikita), vous avez eu 6 ans pour aligner les bagues et vous en avez chopé une seule ! Tu penses que si tu étais venu en 2004, les Pistons, les Spurs et le Heat t’auraient filé le trophée sans combattre ?

11h05 : Karnisovas aux Bulls, c’est bien, le gars est compétent. Par contre, quand je lis qu’ils ont envisagé une tonne de candidats blancs dont Danny Ferry - l’homme qui trouvait qu’avoir “un peu d’Africain en soi” pouvait être un souci - ou Bryan Colangelo, le pistonné dont la femme gérait soi-disant un paquet de faux comptes Twitter pour taper sur ses joueurs aux Sixers - mais ZERO afro-américain ou noir d’un autre pays, ça donne pas très envie d’espérer un retour de Chicago au premier plan… On imagine la petite annonce des Bulls. “Recherche vice-président pour relancer franchise. Casseroles liées à de la discrimination ou de l’incompétence tolérées. Mats de peau s’abstenir”.

11h08 : En vrai, quelque part, la période GarPax va me manquer. La franchise était nulle, certes, mais ils étaient forts quand même. On n’a pas vu meilleur duo comique depuis les Chevaliers du Fiel ou Laspallès et Chevallier.

11h57 : Sinon, on ne pourrait pas simplement échanger tous les joueurs et le staff des Bulls contre ceux des Grizzlies ? Chicago deviendrait immédiatement super hype alors que de toute façon personne n’en n’a jamais rien à foutre de Memphis. Qui ne kifferait pas voir Ja Morant et Jaren Jackson Jr dans la Conférence Est ?

12h02 : Bon, en même temps, en ce moment, je serais même prêt à me mater des matches des Bulls actuels ou des highlights de Big Country….

14h03 : Allez, grosse après-midi. On prépare le prochain Mook, j’ai un gros papier à écrire, je vais tout défourrailler. Je sens que j’ai une patate d’enfer, rien ne peut me stopper, rien, t’entends ??

14h03 et demi : “Papa, pour que Coco le hamster n’attrape pas le colanovirus, je l’ai bien protégé en l’isolant dans un sac plastique bien fermé. Par contre, il ne bouge plus, c’est normal tu crois ?”

14h04 : J’en peux putain de plus. Ils vont me rendre dingue. Ou alcoolique.

14h05 : En fait, je suis Kobe, et eux c’est LeBron :

Non, pire, eux c’est Lil Dez, et Liliane et moi, on est Kobe et LeBron. Je te dis pas qui est qui, tu te fouterais de ma gueule sur qui tient la culotte dans le couple et les fans de LeBron m’en voudraient de dire que Kobe est le mâle alpha des deux :

Sauf que j’ai pas encore trouvé le truc qui leur fera fermer leur bouche et prendre un coup de ventoline.

15h56 : Je ne sais pas ce qui m’impressionne le plus dans cette vidéo. Le paysage, le physique de la meuf ou la chute désastreuse de son pote.

17h03 : L’immense, l’iconique, le légendaire, le GOAT maxisnicee a fait une nouvelle vidéo, sur le duo Stockton-Malone ce coup-ci. Moins honteuse que celle sur Dirk, mais toujours aussi drôle qu’un bon vieux Gendarme de Saint-Tropez ou qu’un Max Pecas . Bon, un jour, il regardera les mecs jouer et il retirera les passes dans le dos que Stockton faisait bien sûr par milliers et il n’oubliera pas le tomar main sur l’oreille de Malone, mais là pour le moment il n’a pas le temps.

John Stockton & Karl Malone Be Like 😂😂 pic.twitter.com/KeUYUTFX6T — Maxisnicee (@maxisnicee) April 9, 2020

18h15 : Un jour, je ferai du coaching mon métier. Les derbys contre Couilly Pont Aux Dames en départ’ 3 et les news sur BasketSession, c’est bien beau, mais moi j’ai de l’ambition. Une fois mon CQP en poche, à moi la Jeep Elite. Pendant ce putain de confinement, impossible d’entraîner, mais par contre, je peux préparer mon brillant futur avec un peu de media training. Tiens, je vais taffer la conf’ de presse :

23h12 : Bon Liliane n’a pas envie d’un câlin, comme quoi qu’on sait jamais, il faut respecter la distanciation sociale, tout ça. Bon bah je vais me consoler avec un Live de Tory Lanez, hein.

23h45 : Bordel, Wil Aime, ça fait des mois qu’il est censé balancer une nouvelle vidéo, et lui il vient nous narguer en nous montrant qu’au lieu de taffer il se rince l’oeil. Abusé, ça m’a vener, je vais me coucher.

Et en plus il se fout de notre gueule :