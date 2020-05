Tracy McGrady explique l’une des clés de sa réussite en NBA

Hall Of Famer, Tracy McGrady donne du crédit à son ancien coéquipier Doug Christie, qui l’a beaucoup aidé à son arrivée en NBA.

Tracy McGrady aurait pu ne jamais décoller en NBA. Drafté directement à sa sortie du lycée en 1997, débarqué dans un autre pays, très loin de sa famille, à Toronto, il se sentait très isolé lors de sa première saison dans la ligue. Il dormait une bonne dizaine d’heures chaque jour pour tuer le temps. Mais heureusement, il pouvait compter sur la présence de Doug Christie pour tenir bon. Leurs nombreux duels ont fini par forger le joueur qu’est devenu « T-Mac » par la suite.

« J’adore Doug. Je l’affrontais tous les jours en un contre un. C’est comme ça que j’ai pu bosser sur mon jeu et prendre confiance en moi parce que c’était un excellent défenseur », raconte l’ancien All-Star lors de son passage dans le podcast de Stephen Jackson et Matt Barnes.

A force de se frotter à un défenseur comme Christie, Tracy McGrady a pu développer des moves. Et c’est après avoir quitté Toronto, en 2000, qu’il s’est affirmé comme une superstar NBA à Orlando. Il est même devenu l’un des meilleurs joueurs de la ligue pendant plusieurs saisons, au Magic et aux Rockets. Au point d’intégrer le Hall Of Fame à la fin de sa carrière.