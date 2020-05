Tracy McGrady rend un hommage ultime à Penny Hardaway

Pour la majorité de la génération qui a aimé le basket dans les années 1990, Michael Jordan s'impose comme une référence absolue. L'ancien joueur des Chicago Bulls dominait la NBA à cette époque et était l'exemple à suivre. Et avec la diffusion récente du documentaire The Last Dance, les hommages se sont multipliés pour souligner l'impact de His Airness sur les autres joueurs. Pour autant, certains avaient d'autres héros. Et c'est notamment le cas de Tracy McGrady. De passage au micro du podcast All The Smoke, l'ancien joueur des Houston Rockets a rendu un hommage appuyé à son idole : Anfernee "Penny" Hardaway.

"Personnellement, Penny c'était mon gars à moi ! D'ailleurs, c'est pour lui que je portais le numéro #1 sur mon maillot pendant la majorité de ma carrière en NBA. A titre personnel, il était totalement mon Michael Jordan en grandissant", a insisté Tracy McGrady.

Même si Penny Hardaway n'a pas eu une carrière digne de son immense talent en raison de ses blessures, il était l'un des joueurs les plus plaisants à voir dans ses premières années en NBA. Avec un style mais aussi un destin similaire, Tracy McGrady s'est logiquement reconnu en lui. En tout cas, cette sortie de T-Mac représente un bel hommage.