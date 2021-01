Trae Young a vécu un cauchemar contre le Jazz et ses barbelés

Déjà All-Star au bout de deux saisons, quatrième marqueur l'an passé avec près de 30 points par match, Trae Young est désormais attendu par les défenses NBA. Et à seulement (faut-il le rappeler) 22 ans, le jeune meneur des Hawks commence à le découvrir. Malgré son talent, son inexpérience dans ce domaine le rattrape en ce début d'exercice. Avec en point d'orgue une sortie bien cata la nuit dernière.

Face au Jazz, Trae Young a vécu l'enfer. 4 points à 1/11 aux tirs dont 0/2 (seulement) à trois points. Il a du se coltiner Mike Conley et Royce O'Neale toute la soirée, pas les plus mauvais pour défendre leur territoire. Et quand ils étaient passés, la paire Derrick Favors-Rudy Gobert était là pour veiller, intimider.

"Tout ceux qui l'ont gardé, surtout Mike et Royce, ont fait un gros boulot. La chose la plus importante dont nous avions parlé était de ne pas faire de fautes, de garder les mains actives face à lui. Rudy et Fav aussi en protégeant le cercle", témoigne Quinn Snyder.

Côté Atlanta, on va devoir trouver des solutions rapidement. Pour le moment, le prodige inscrit en moyenne sept points par rapport à l'année dernière (29,6 à 22,9) en tournant à moins de 40% aux tirs et 30% derrière la ligne.

"Ils l'ont coupé de la balle autant que possible tout le match et l'ont obligé à travailler. Cela l'a probablement frustré", lâche Lloyd Pierce. "Il a été très compliqué pour lui de trouver des portes de sortie. Il a l'habitude de dribbler et on lui en a privé."

Avec une grosse partie de l'équipe à l'infirmerie, les Hawks doivent retrouver un Trae Young en forme s'ils veulent limiter la casse. Et peut-être que cela passe par la case musculation pour pouvoir répondre au défi physique désormais imposé par ses adversaires. Le cas contraire, c'est l'année galère qui se profile, bien loin des ambitions initiales.

Un début de tension entre Trae Young et John Collins ?