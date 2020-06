Trae Young monte au créneau contre le racisme avec classe

Il n’y a pas que sur un parquet que Trae Young sait mener les troupes. Le jeune joueur All-Star des Atlanta Hawks s’est distingué pour sa présence et son speech lors de son passage à Norman, dans l’Oklahoma. Une ville où il a grandi et où se tenaient des manifestations pacifiques, comme aux quatre coins des Etats-Unis, suite à la mort de George Floyd. La star locale a pris la parole devant la foule pour exprimer son ressenti.

« Où que j’aille, j’essaye de faire de mon mieux pour représenter cette ville. Je sais que ce pays traverse une période sombre… C’est important que nous restions unis et que nous militions pour ce qui est juste. Et ça ne dépendra pas que de moi, ou que de vous, mais de nous tous. Ensembles. Je pense que la justice sera rendue et que des changements seront faits si nous restons tous unis. »

« Je suis là pour que ça change. Mais je ne veux pas que cette journée soit à propos de moi. C’est pour tout le monde. Et tous ceux qui ont été victimes de ça. »

Trae Young’s speech at the Norman rally. pic.twitter.com/yNcLgdz32R — Joe Mussatto (@joe_mussatto) June 1, 2020

Assez impressionnant et classe de la part d’un jeune homme de 21 ans. Trae Young a décidément la tête sur les épaules. Bravo.