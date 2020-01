La comparaison ne date évidemment pas d'hier. Avec leur style de jeu, leur physique, leur taille et leur capacité à dégainer de très loin avec réussite, Trae Young et Stephen Curry sont sans cesse comparés l'un à l'autre. Sauf que second est double MVP et triple champion et le premier seulement dans sa seconde année. Sans compter que dix ans les séparent. Difficile donc de juger, du moins à l'instant T. Devenu consultant, Kendrick Perkins s'est déjà fait une petite réputation dans le milieu. Ses avis très tranchés font débat. Et l'ancien pivot NBA a une nouvelle fois fait parler de lui justement en citant Young et Curry.

I’m going to say this 1 more time Steph Curry wasn’t doing the things that Trae Young is doing in Year 2!!! In the words of my boy @RP3natural #TalkSoon👊🏾👊🏾👊🏾 — Kendrick Perkins (@KendrickPerkins) January 9, 2020

En d'autres termes, il estime que Trae Young est meilleur que Stephen Curry au même moment de leur carrière. Il est vrai que statistiquement, on ne peut dire le contraire. Cette saison, le joueur des Hawks tourne à 29,2 points et 8,5 passes avec près de 10 tentatives derrière l'arc par match. Stephen Curry lui n'était qu'à 18,6 unités et 5,6 passes. Mais entre temps, le jeu a largement évolué, notamment grâce à l'ancien de Davidson avec une orgie de tirs primés. À l'époque, soit en 2011, le meneur des Warriors ne prenait sa chance que 4,6 fois par rencontre à trois points. Il a également été un modèle pour de nombreux jeunes joueurs dont Trae Young fait partie. Aurait-il connu un tel succès aussi rapidement sans l'influence du Dub sur son jeu ?