Six des huit participants au concours à 3 points du All-Star Game 2020 ont repris le jeu la nuit dernière. Disons qu'ils avaient encore un peu la tête ailleurs...

Trae Young a sauvé l'honneur des participants au concours à 3 points du All-Star Game 2020. Dit comme ça, c'est un peu curieux, puisque le meneur des Atlanta Hawks a été le plus décevant de tous les candidats à la succession de Joe Harris et a réalisé le plus petit total de points sur le parcours. C'est plutôt lors de la première soirée de matches après l'événement que Young a sauvé l'honneur de la confrérie des shooteurs.

Six des huit participants au concours étaient ainsi en action la nuit dernière sur les parquets NBA. Seuls Davis Bertans, le joueur des Washington Wizards, et Devin Booker, finaliste malheureux contre Buddy Hield lors du weekend du All-Star Game, étaient au repos. Les autres étaient tous en action et seul Young a shooté au-dessus des... 33% à 3 points. Là où Trae Young, auteur de 50 points contre Miami affiche un joli 8/15, jugez un peu le reste du panel...

Buddy Hield , vainqueur du concours à 3 points : 2/6 (33%)

, vainqueur du concours à 3 points : 2/6 (33%) Joe Harris : 1/5 (20%)

: 1/5 (20%) Zach LaVine : 1/7 (14%)

: 1/7 (14%) Duncan Robinson : 1/8 (12%)

: 1/8 (12%) Devonte' Graham : 0/5 (0%)

Peut-être se sont-ils tous retrouvés dans une boîte de Chicago après le concours et ont un peu trop arrosé leur présence à Windy City ? Trae Young, avait lui peut-être oublié sa carte d'identité prouvant qu'il avait bien 21 ans, ce qui expliquerait qu'il ait mieux récupéré du weekend que les autres...

