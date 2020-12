Trevor Ariza bientôt coupé et de retour aux Lakers 11 ans plus tard ?

Pendant que ça s'excite autour du cas James Harden un peu partout en NBA, les Los Angeles Lakers en sont eux au stade des ajustements. Selon Shams Charania de The Athletic, Pau Gasol n'est pas le seul ancien champion à avoir une chance de revenir porter le maillot Purple and Gold. Trevor Ariza, qui a récemment battu le record du nombre de trades dans une carrière pour un joueur NBA (10), serait dans le viseur des champions en titre.

Trevor Ariza entre dans l'histoire de la NBA grâce à ses trades

Sacré en 2009 avec les Lakers, Ariza a atterri à Oklahoma City après une semaine rocambolesque qui l'a vu passé en quelques jours de Portland à Detroit, en passant par Houston, puis OKC. Le Thunder semble prêt à le libérer, ce qui permettrait à Los Angeles de le récupérer pour un deal court au salaire minimum vétéran.

Trevor Ariza, qui vient de se sortir d'un problème d'ordre familial autour de la garde de son enfant et d'être autorisé à quitter le Thunder pour raisons familiales, tournait à 11 points et 4.8 rebonds en 21 matches avec Portland, avant de renoncer à la bulle pour le motif cité précédemment.

Capable d'évoluer sur les postes 3 et 4, avec une capacité à défendre et à shooter lorsqu'il est dans sa meilleure forme, Ariza débarquerait dans un secteur où évoluent déjà Kentavious Caldwell-Pope (sur le poste 3), Kyle Kuzma (sur les 3 et 4), Wesley Matthews (sur les 2 et 3) et Alfonzo McKinnie (sur les 3 et 4).

