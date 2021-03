Trevor Ariza, vétéran oublié pour renforcer le Miami Heat ?

Après Andre Iguodala l’an dernier, le Miami Heat va-t-il à nouveau mettre la main sur un vétéran égaré dans une franchise en reconstruction ? Trevor Ariza se trouve aujourd’hui dans la même position que l’ancien MVP des finales 2015 : il est officiellement un membre d’une franchise, à savoir le Oklahoma City Thunder, mais il n’a pas joué le moindre match. Il reste pour l’instant à l’écart du groupe en attendant son transfert.

Celui-ci pourrait ne pas tarder. La deadline approche et le Heat se renseignerait justement sur la possibilité de récupérer le joueur de 35 ans selon les sources de Kevin O’Connor. Le Thunder chercherait à obtenir un second tour de draft mais il faudrait aussi ajouter un contrat expirant - Meyers Leonard ? - pour respecter l'équilibre des salaires.

Sources: The Heat and Thunder are discussing a trade that’d send Trevor Ariza to Miami. OKC is seeking a second round pick for Ariza from the numerous playoff teams with interest.

— Kevin O'Connor (@KevinOConnorNBA) March 17, 2021