Trevor Booker a annoncé sa retraite sportive cette semaine, à l'âge de 33 ans. L'ancien joueur du Utah Jazz, des Washington Wizards, des Brooklyn Nets, des Philadelphie Sixers et des Indiana Pacers n'a plus rejoué depuis une pige en Chine en 2018 et une opération au pied. Si sa carrière n'a pas marqué les esprits, Booker pourra au moins se dire que l'on se rappellera de lui comme l'auteur de l'un des paniers les plus chanceux de l'histoire de la NBA.

Le 10 janvier 2015, Trevor Booker et le Utah Jazz de Rudy Gobert affrontaient l'Oklahoma City Thunder de Kevin Durant et Russell Westbrook. A 48-44 dans le 2e quart-temps, sur une remise en jeu de Gordon Hayward, une faille spatio-temporelle s'est ouverte et la magie a opéré pour permettre à Booker de scorer... alors qu'il n'avait pas l'intention de le faire.