Tristan Thompson n'a pas fini la rencontre de vendredi entre les Cleveland Cavaliers et les Memphis Grizzlies. Le pivot de l'Ohio a pris une deuxième faute technique pour un incident assez inhabituel avec son ancien coéquipier Jae Crowder. Déjà sanctionnés d'une double-technique un peu plus tôt pour s'être pris le bec, les deux hommes ont remis le couvert un peu plus tard. En voyant Tristan Thompson mettre une tape aux fesses de Crowder, les arbitres ont décidé de lui adresse une deuxième faute technique synonyme de retour prématuré au vestiaire.

Tristan Thompson has been ejected from the game in Memphis. pic.twitter.com/HRja4hntt5 — FOX Sports Cleveland (@FOXSportsCLE) January 18, 2020

Le Canadien n'a pas compris que les arbitres aient réagi de cette manière.

"Il y a un petit passif entre nous et c'était juste un peu d'esprit de compétition entre nous. Ils ont sans doute compris la chose de travers et oublié qu'on avait été coéquipiers. Je vais clairement contacter le syndicat des joueurs et faire appel", a expliqué Tristan Thompson sur ESPN.

Ken Mauer, le chef des arbitres, a expliqué par la suite que l'expulsion de Thompson avait bien été déclenchée par "la provocation physique et la claque sur le postérieur" de Jae Crowder, sans lien avec leur précédente altercation.

