Trois français sur le pont pour la Draft de la NBA2K League

On ne sait pas encore combien de joueurs français se présenteront à la Draft NBA 2021. En revanche, trois de nos représentants seront sur le pont samedi pour la Draft de la NBA2KLeague : Achraf Khalikine, aka @iBraxo, Ilias Bentammar, alias @Mast, et Yannick Elter, alias @GT3spo espèrent intégrer le roster de l'une des 23 équipes de 6 joueurs qui s'affronteront cette année.

Nos trois frenchies font partie des 33 joueurs internationaux à se présenter en provenance de 9 pays différents. On leur souhaite évidemment d'être parmi les heureux élus !

Yannick Elter (@GT3spo) : "Ma vie va beaucoup changer, j'ai une bonne situation ici en France et cette sélection va complètement changer ma vie. Être un pro dans un jeu vidéo est un rêve pour beaucoup de personnes, et je suis très honoré de cela".

Ilias Bentammar (@Mast) : "J'ai très hâte que la draft arrive. J'espère qu'un des mes équipiers ou un de mes amis européen sera sélectionné. Je suis sûr que ce sera un pas énorme en avant pour notre continent! Personnellement, c'est la deuxième fois que je suis éligible à la draft et j'espère être choisi cette année. Mais si ce n'est pas le cas, vous pouvez vous attendre à me revoir l'année prochaine plus confiant que jamais !"

Achraf Khalikine (@iBraxo) : "J’ai commencé à jouer à NBA sur 2k15. De base, je suis un joueur semi-pro sur call of Duty puis un jours un amis m’a parlé de ce jeux et j’ai tout de suite accroché. Je suis un peux stresse à l’idée de la draft pool il y a toujours cette adrénaline de savoir si oui ou non nous allons être pris mais bon je reste confiant et si je suis pas pris je tenterai ma chance à nouveaux l’année prochaine".

La Draft sera retransmise sur les chaînes Twitch et Youtube de la NBA2K League.

Pour rappel, 22 franchises possèdent une équipe affilée en NBA2K League, alors que les Gen. G Tigers viennent de Shanghai :

- Les Sixers (76ers GC), les Blazers (Blazer5 Gaming), les Bucks (Bucks Gaming), les Cavs (Cavs Legion GC), les Celtics (Celtics Crossover Gaming), les Grizzlies (Grizz Gaming), les Hawks (Hawks Talon GC), les Hornets (Hornets Venom GT), le Heat (Heat Check Gaming), le Jazz (Jazz Gaming), les Kings (Kings Guard Gaming), les Knicks (Knicks Gaming), les Lakers (Lakers Gaming), le Magic (Magic Gaming), les Mavs (Mavs Gaming), les Nets (Nets GC), les Pacers (Pacers Gaming), les Pistons (Pistons GT), les Raptors (Raptors Uprising GC), les Wolves (T-Wolves Gaming), les Warriors (Warriors Gaming Squad) et les Wizards (Wizards District Gaming).

San Antonio, Chicago, les Clippers, Phoenix, Denver, New Orleans, Oklahoma City et Houston n'ont pas encore de franchises dans la NBA2K League.