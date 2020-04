Depuis le début du confinement, Enjoy by FKC propose tout un tas d'exercices et de programmes à faire chez soi pour garder la forme. Dans l'une de leurs dernières vidéos, Sophie nous donne quelques tuyaux pour utiliser les choses que l'on a sous la main pour faire un peu de sport et s'entretenir.

Pendant toute la durée du confinement, nous allons redoubler d'efforts pour vous proposer des articles pratiques qui vous permettent de tenir la forme et de garder le moral durant cette période difficile et troublée. Objectif : garder un esprit sain dans un corps sain !

