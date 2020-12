Tyler Herro a été l'un des rookies le plus en vue de la saison passée. Durant les playoffs et jusqu'en Finales NBA, le jeune arrière du Miami Heat a affiché un sang froid et une insouciance offensive exceptionnelles. Invité du podcast de JJ Redick, The Old Man and the Three, il y a quelques jours, Herro a en revanche évoqué avec amusement le fait que son physique et son allure faisaient de lui une cible évidente en défense.

JJ Redick : "On a parlé de ça avec Duncan Robinson la dernière fois et j'ai moi-même vécu ça. Est-ce que dans le quatrième quart-temps des matches, tu as l'impression que les équipes te visent en défense parce que tu es blanc avec des bras courts (rires) ?"

Tyler Herro : "(rires) Ouais, c'est clair. Duncan et moi on sait à chaque match que les mecs vont venir sur nous quoi qu'il arrive. On peut sortir la meilleure défense du monde, ils viendront quand même sur nous".

Redick expliquait justement que même après 5 ou 6 stops de sa part, les coaches adverses demandaient toujours à leurs joueurs de switcher autant que possible pour que le meilleur joueur de son équipe se retrouve à attaquer face à lui.

Que ce soit aujourd'hui à 36 ans ou dans ses jeunes années à Orlando, JJ Redick n'a jamais été considéré comme un très bon défenseur. Tyler Herro est pour l'heure surtout considéré comme un futur très gros scoreur avec un mental de fer. Peut-être que l'aspect "bon défenseur" finir par arriver un jour...