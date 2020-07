Tyler Herro révèle le nom de ses glorieux modèles

Rookie prometteur du Miami Heat, le jeune shooteur Tyler Herro s’inspire des plus grands à son poste pour progresser en NBA.

L’un des jolis coups de la draft. Le Miami Heat a fait une belle affaire en piochant Tyler Herro avec le treizième choix en juin 2019. Parce que le jeune homme s’est affirmé comme un joueur très prometteur et déjà productif au plus haut niveau. 12,9 points de moyenne avec 4 rebonds et 39% de réussite à trois-points en évoluant essentiellement en sortie de banc. Un profil de shooteur extérieur qui peut planter de n’importe quel endroit en dégainant rapidement.

Tyler, ce Herro

Des caractéristiques recherchées dans la ligue de nos jours. Mais pour vraiment s’imposer et éventuellement franchir un cap, le natif de Milwaukee s’inspire de plusieurs joueurs cultes.

« Klay Thompson, Ray Allen, C.J. McCollum, Steve Nash et Bradley Beal sont ceux que je regarde le plus », confie l’intéressé. « J’essaye de prendre des trucs du jeu de chacun. »

« Klay et Ray sont excellents sur catch-and-shoot. Donc c’est surtout à ça que je fais attention quand je les observe. Mais je peux disséquer un aspect nouveau à propos de chaque joueur et essayer d’ajouter ça à ma panoplie. »

Avec cette mentalité, Tyler Herro – qui est d’ailleurs adoubé par Jimmy Butler pour son éthique de travail – peut aller loin. De là à devenir un All-Star comme la plupart de ses modèles ? C'est moins sûr. Mais le potentiel est intrigant et le garçon n'a vraiment peur de rien.