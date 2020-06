Quatre ans après, les Brooklyn Nets et Tyler Johnson sont enfin réunis.

Les Nets avaient en effet essayé de le recruter en 2016 avec une offre de 50 millions de dollars sur quatre ans. Mais le Miami Heat, qui l’avait signé deux ans plus tôt, avait choisi de matcher l’offre. Ce coup-ci, BK a signé le free agent. Les détails du contrat n’ont pas encore été révélés.

Free agent guard Tyler Johnson has agreed to a deal with the Brooklyn Nets, sources tell ESPN. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) June 24, 2020

Non drafté, Tyler Johnson avait été signé par le Miami Heat en 2014 et les avait suffisamment convaincus pour qu’ils s’alignent sur l’offre des Nets en 2016. Un pari qui avait semblé payant puisqu’il était passé de 8,7 pts à 13,7 pts par match.

Echangé en février 2019 à Phoenix, il avait plutôt bien joué jusqu’à ce qu’il soit obligé de subir une intervention par arthroscopie sur son genou droit en avril. A-t-il gardé des séquelles ? En tout cas, il a connu un exercice 2019-20 plus que compliqué (5,7 pts à 38%, et une adresse de 28,9% à trois-points), et a été coupé en février.

Les Brooklyn Nets espèrent donc retrouver le Tyler Johnson qui les avait séduits il y a quatre ans et qui était un très solide joueur jusque cette saison. Ils comptent sur lui pour renforcer des lignes arrières qui semblent bien parties pour être privées de Kyrie Irving.

Avec Caris Levert, Spencer Diwnwiddie ou encore Garrett Temple, il y a du monde capable de monter la balle et l’ancien du Heat n’aura pas une pression insurmontable. De quoi retrouver ses sensations des saisons précédentes et aider les Nets à jouer les trouble-fêtes à Orlando ?